إقامة مستشفى مؤقت في ملعب أمريكا للتنس بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، أنه ستبدأ إقامة مستشفى مؤقت بسعة “350 أسرة” في جزء من مركز بيلي جان كينج الوطني للعبة اليوم، الثلاثاء، ضمن جهود احتواء انتشار فيروس كورونا في نيويورك.

وسيقام المستشفى في جزء من المركز المستضيف لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس وسط أزمة صحية ضربت العالم وقتلت الآلاف.

وقال كريس ويدماير، المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي للتنس، مالك مركز التنس، لرويترز، إن عملية بناء المستشفى ستبدأ يوم الثلاثاء.

وأضاف “نحن هنا من أجل المساعدة ولا شك في ذلك. نيويورك بيتنا وكلنا معا في الأمر ذاته”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من بدء سلطات نيويورك العمل في إقامة مستشفى بسعة 68 أسرة في حديقة سنترال بارك مع تزايد أعداد المصابين والقتلى بالمدينة بسبب انتشار الوباء.

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