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مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة بهدف متابعة الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع اللجنة العليا لمواجهة الفيروس المشكلة من المجلس الرئاسي.

ويرأس اللجنة، محمد حميدة صمود، وتضم في عضويتها كلا من: ماجدة الفلاح، وفتحي العربي، وهناء جبريل العرفي، ومضان الزرقاني، وعمر خالد العبيدي، وإدريس أبو فايد، ومراد نجم الدين مختار.

ونص قرار مجلس الدولة كذلك على أن تختص لجنته بتقديم تقرير يومي إلكترونيا لمكتب رئيس المجلس (خالد المشري)، على أن يوضح التقرير نشاط اللجنة والعراقيل التي تواجه اللجان المختصة بمكافحة فيروس «كورونا»، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات.

ويفرض المجلس الرئاسي حظرا للتجول من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة صباحا لمواجهة فيروس «كورونا»، كما حدد ساعات دوام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحظر التجول بين المدن إلا في حالات محددة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الخوان وش فقر فكل من يدعمهم بعانى من طوفان الكورونا سواء فى بلد المكرونة ايطاليا او بلد الدعارة فى تركيا حيث اصبح الوباء سريعا وتخطى عدد المصابين اكثر من 13 الف مصاب منهم 2700 اخر يوم ومرشح العدد للزيادة ومنافسة امريكا وايطاليا واسبانيا وفرنسا يبدوا ان حلف الناتو سيصبح حلف اللى ماتوا غضب ربنا على جرائمهم فى ليبيا

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