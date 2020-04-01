ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 715 حالة

أظهرت إحصائية عراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد إلى 715 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة والشفاء 192حالة.

وقالت الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة إن مدينة بغداد تصدرت المدن العراق ية بعدد الإصابات؛ حيث بلغت الإصابات فيها 179 حالة بينما بلغت الوفيات 13 حالة.

وأشارت إلى أن مدينة النجف احتلت المرتبة الثانية بعدد إصابات ١٢٢ وأربع وفيات في حين جاءت مدينة السليمانية في الترتيب الثالث بعدد إصابات 101 إصابة وحالتي وفيات.

ووفق الإحصائية، احتلت مدينة البصرة المرتبة الرابعة بعدد إصابات 95 حالة وتسع وفيات، وأربيل خامسة بعدد إصابات 63 حالة، وكربلاء سادسة بعدد إصابات 55 حالة وست وفيات، فيما تراوحت باقي المدن العراق ية ما بين/12 إلى 1/حالة إصابة مؤكدة.

وأعلن العراق تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى 19 أبريل الجاري بعد اتساع رقعة الإصابات لتشمل جميع المدن العراق ية.

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