كوتينيو يتبرع بـ20 طنا من الطعام لأهل قريته البرازيلية بسبب كورونا

انضم كوتينيو إلى أعمال التضامن التي يقوم بها لاعبو كرة القدم وتبرع بـ 20 طنًا من الطعام لأكثر الناس احتياجًا الذين يعيشون في قرية دو رياتشيلو التي ولد فيها من خلال الجمعيات الأهلية.

وقال كوتينيو في تصريحات أبرزتها جريدة جلوبو البرازيلية: “أود أن أشكر الله على منحي الوسائل لمساعدة الآخرين”.

وأضاف “كما أشكر كل الذين تعاونوا بطريقة ما حتى أصبح هذا العمل التضامني ممكناً. هذه بداية حملة عظيمة للخير، آمل أن أستمر في المساعدة دائما”.

وتبرع البرازيلي الدولي البالغ من العمر 27 عامًا بالأغذية ومنتجات النظافة الشخصية لمدينتي باريرا دو فاسكو ومانجويرا، في وقت تتأثر فيه البرازيل بشدة من فيروس كورونا.

وتابع “إن مساعدة المحتاجين أمر أساسي لعالم أفضل ويجب أن نقوم جميعًا بدورنا، سواء كان ذلك بالكثير أو بالقليل، الشيء المهم هو المساعدة”.

كوتينيو شارك في 32 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم في كل المسابقات وسجل 9 أهداف وصنع 8.

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