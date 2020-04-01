يقودها مورينيو.. تدريبات توتنام تتواصل في المنزل عن طريق الفيديو

كرة القدم في العالم توقفت، ويتدرب معظم لاعبي العالم في منازلهم.

ونشر حساب توتنام الرسمي على تويتر مقطع فيديو لتدريب توتنام يوم الأربعاء بواسطة الفيديو.

وظهر مورينيو في صالة الألعاب الرياضية وهو يقود المران أمام اللاعبين الذين تواصلوا معه في شاشة أمامه.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت إيقاف المسابقة حتى مطلع أبريل، قبل أن يتأجل من جديد حتى نهاية الشهر ذاته.

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