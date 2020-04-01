ديبالا: أخبرت رونالدو أننا نكرهه في الأرجنتين

وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإيطالية: “لا أنكر أن نظرتي إلى رونالدو كانت عدائية ألى حد ما، غير أن الأمر تحول إلى شعور إيجابي نحوه”.

وتابع “لم نكن نعرف رونالدو شخصياً، ولكن مع الوقت بدأنا في معرفة كم هو شخص رائع”.

وأضاف “قلت لرونالدو من قبل إن الجماهير في الأرجنتين تكرهك بسبب طريقتك في التعامل مع الأمور، فضلا عن التنافس المحتدم مع ليونيل ميسي”.

وأوضح ديبالا “ابتسم رونالدو عندما سمع ذلك وقال إنه يعلم ذلك تماما، كما أنه اعتاد مثل هذه المواقف”.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف ٢٠١٨ بمبلغ ١١٧ مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف ٢٠٢٢.

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