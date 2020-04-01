تركمانستان تحظر استخدام كلمة فيروس كورونا المستجد في جميع وسائل الإعلام

ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم، الأربعاء ، أن حكومة تركمانستان أمرت بعدم تداول أية أخبار حول فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) وإزالة الاسم نفسه من قاموس المفردات الوطنية.

وأوضحت الشبكة أن الحكومة في تركمانستان أمرت بحذف أية أخبار في جميع الوسائل الإعلامية تتعلق بالفيروس وعدم استخدامه أو تداوله داخل أي مصدر للمعلومات العامة ، الكتيبات الصحية، المدارس، والمستشفيات، غير أنها (الشبكة) لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول أسباب ذلك.

يُشار إلى أن تركمانستان لم تعلن حتى الآن عن أية إصابات ب فيروس كورونا المستجد.

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