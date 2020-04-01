تجهيز مركز عزل متكامل لمواجهة كورونا في بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات:

تتواصل في بني وليد أعمال التجهيز الخاصة لإنشاء مركز عزل متكامل ضمن الإجراءات الاحترازية وخطة الطوارئ لمواجهة جائحة «كورونا» في المدينة بسعة 76 سريرًا، تحت إشراف مستشفى بني وليد العام.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر اليوم الأربعاء، أن موقع العزل الطبي سيكون بالمبنى المحاذي لبوابة دينار سابقًا شمال المدينة، ويشمل عددًا من غرف العزل، منها 16 سريرًا للعناية الفائقة و60 سريرًا بالقسم العام.

وأضاف التويجر أن نسبة الإنجاز في الأعمال الخاصة بتجهيز مركز العزل بلغت نحو 70%، مؤكدًا أن عملية التسليم ستتم بعد عدة أيام من قبل «شركة الطوابق العالية» المنفذة للمشروع.

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