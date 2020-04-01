مسؤول أمريكي: ترامب وأردوغان اتفقا على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا

واشنطن-العنوان

قال المساعد الخاص للرئيس ونائب السكرتير الصحفي في إدارة الرئيس الأمريكي، جودسون بي دير، إن دونالد ترامب اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا والعمل على التواصل إلى حل سلمي في كلتا البلدين.

وكتب جودسون بي دير، على تويتر، “اتفق الرئيس ترامب والرئيس التركي أردوغان على أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للدول التي تشهد نزاعات، خصوصا سوريا وليبيا، الالتزام بوقف إطلاق النار، والعمل من أجل التوصل إلى حل”.

وأضاف، “اتفق الزعيمان على العمل معا بشكل وثيق في الحملة الدولية للقضاء على الفيروس ودعم الاقتصاد العالمي. وناقش القادة أيضا القضايا الإقليمية والثنائية الحاسم”.

وتتدخل تركيا في الشؤون الداخلية في كل ليبيا وسوريا، ولها أياد في زعزعة الاستقرار وتقويض بناء الدولة.

وتساند تركيا بشكل علني المليشيات المسلحة في ليبيا وتمدها بالأسلحة والمقاتلين المرتزقة لمحارية القوات المسلحة.

وقد جرى خلال الأشهر الماضية رصد قيام تركيا بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جانب المرتزقة إلى غرب ليبيا لدعم المليشيات المسلحة والإرهابية في العاصمة طرابلس.