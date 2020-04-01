المصارف التابعة لمركزي البيضاء تنشئ صندوقا لمواجهة تداعيات كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

اتفقت المصارف التجارية التابعة لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء خلال اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية لمواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

ووفق إعلان للمركزي عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك، فإن الاجتماع عقد برئاسة مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس الاحيمر وبمشاركة المديرين العامين للمصارف التجارية.

وخلصت نتائج النقاش إلى تكليف مجلس أمناء للصندوق مكون من ممثلي المصارف المشاركين في المبادرة، كما ورد في الاتفاق ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة عدوى فيروس كورونا لتنظيم الإجراءات المقدمة للمواطنين، وبما يضمن سلامتهم على أن يتم التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فيما يخص عمل المصارف والإجراءات الاحترازية الأخرى.

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