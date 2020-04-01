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أمريكا: حالات الإصابة بـكورونا تتجاوز 200 ألف حالة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تجاوزت حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 200 ألف حالة، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية المرموقة.
يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد لإصابات كورونا على مستوى العالم.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • صفعة القرن على قفا ترامب الذى كان يتكبر فى الارض ويقول ان امريكا اعظم قوة على وجه الارض الى ان جاء قوة عظمى اخرى مليشيات الكورونا لاتحمل سلاح نووى او طائرات او دبابات ومع ذلك هزمت الناتو وكثير ماتوا مع انه نونو صغير جدا

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