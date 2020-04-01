أمريكا: حالات الإصابة بـكورونا تتجاوز 200 ألف حالة

تجاوزت حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 200 ألف حالة، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية المرموقة.

يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد لإصابات كورونا على مستوى العالم.



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