الحكومة التشيكية تسمح للمقترضين بترحيل موعد سداد الديون

أعربت الحكومة التشيكية ، اليوم الأربعاء، عن رغبتها في السماح للمقترضين بتأجيل سداد ديون الشركات والديون الخاصة بسبب جائحة كورونا المستجد.

وفي حالة موافقة البرلمان على هذا الإجراء، سيتم السماح للمقترضين بتعليق ديونهم مؤقتا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقالت وزيرة المالية ألينا شيلروفا اليوم الأربعاء “نريد مساعدة المواطنين، ومن يعملون لحسابهم الخاص والشركات، الذين أصبحوا في وضع مالي مرهق بسبب حالة الطوارئ”.

وأضافت شيلروفا أن القرار جاء عقب مباحثات مع البنك الوطني التشيكي (البنك المركزي)، وممثلين عن أكبر أربعة بنوك في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، سيكون من الممكن تأجيل سداد أقساط جميع قروض المستهلكين وقروض الشركات والرهون العقارية التي صدرت الموافقة عليها قبل 26 مارس. ورغم ذلك، سيتم استثناء قروض بطاقات الائتمان وسحب الأموال بدون وجود رصيد وما يسمى بالإيجار التشغيلي للسيارات. يشار إلى أن جمهورية التشيك سجلت حتى مساء اليوم الأربعاء 3508 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبلغت حالات الوفاة بسبب الفيروس 39.

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