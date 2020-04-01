منظمة الصحة العالمية: هناك نقاش مستمر حول استخدام الأقنعة على مستوى المجتمع

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تقوم بتقييم ما إذا كان الاستخدام واسع النطاق لأقنعة الوجه من جانب الأشخاص العاديين، يمكن أن يساعد في كبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، فيما يعد تخفيفا لموقف المنظمة بشأن هذه القضية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يرتدي الأقنعة الأشخاص المرضى والذين يقومون برعايتهم فقط.

واعترف تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف بأن “هناك نقاشا مستمرا حول استخدام الأقنعة على مستوى المجتمع”.

قال تيدروس: “لا يزال هذا الفيروس جديدًا للغاية، ونحن نتعلم طوال الوقت”، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية بصدد دراسة جميع الأدلة المتاحة في هذا الشأن”.

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