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الأزمات والقيم في ليبيا زمن الكورونا.. والإحاطة النفسية الغائبة … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الأزمات والقيم في ليبيا زمن الكورونا.. والإحاطة النفسية الغائبة … بقلم / محمد الامين

نحن نعيش أزمة مركبّة منذ أعوام تناسلت وفرّخت أزمات كثيرة أخرجت إلى العلن كثيرا من العيوب والشوائب التي ربّما كنّا ننكرها أو نتحاشى إبداءها للعيان..

الكورونا في ليبيا.. وعلى الرغم من حداثة عهده كشف أشياء كثيرة لم تكشفها الحرب.. وأسقط ورقة التوت عن كثيرين فاتبعوا شياطينهم إما طمعاً أو خوفاً أو جهالة..

صار من الطبيعي أن تجد من يتّاجر بالكمامات والقفازات والوسائل الطبية الفاسدة على قارعة الطريق.. فيبيعها للمواطنين باستغلال مخاوف هؤلاء وتعلّقهم بالأمان ولو ببضاعة مجهولة المصدر، تتجاوز في خطورتها الوباء نفسه!!

ووراء هؤلاء الباعة المتجوّلين وحوش

.. صار من المألوف كذلك أن يبيع البعض أدوية منتهية الصلاحية وأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري من الأصل.. باستغلال لهفة الناس وندرة المعروض من البضائع والسلع في ظل أجواء الحرب والاستنفار الهستيري..

كثيرا ما تخلّف الحروب أزمات أخلاقية شاملة، لكن للأوبئة آثارٌ مستدامة تتجاوز حتى الصحة الجسدية.. لذلك، فإنه لا معنى لإهمال الجانب النفسي في مقاربة مكافحة الجائحة.. لا بدّ من إطلاق منصات تُعنى بالصحة النفسية لليبيين أكانوا مصابين أم غير مصابين لتقديم المشورة والطمأنة وخصوصا الإحاطة النفسية الضرورية للمصابين وذويهم وأحبّتهم، لأن هذا سيتيح خفض منسوب الهلع الصحي والمعيشي، ويخففّ التوترات بين أفراد العوائل ومكونات المجتمع الليبي التي ذاقت الأمريّن على مدى أعوام الحرب..

.. وسط هذا كلّه.. ما يزال هنالك إصرارٌ على ترك مناطق ليبية لمصير التهميش والعور رغم الاستغاثات المدوية لمكوناتها، على غرار فزان المظلومة..

ويستمر اعتقال الآلاف بالسجون ومراكز الاحتجاز الميليشياوية على الرغم من الخطورة البالغة التي يشكلها الإبقاء عليهم بالسجون في حال تسرب العدوى وانتشار الوباء..

إن مسألة المعتقلين خطيرة وحساسة ولا يمكن لأي طرف مسئول في ليبيا أن يتحمل تبعات كارثة هلاكهم بسبب الوباء لو حدث السيناريو المرعب لا قدّر الله.. وهذا يحتّم التحرك السريع باتجاه حل الأمر بالتنسيق مع القضاء ومع كافة الأطراف المعنية لضمان حق المجتمع في الاقتصاص من كل من أجرم بحقّه، وكذلك حماية حقّ المعتقلين في الحياة وفي دفع ضرر الوباء.

إن مواجهة كورونا ليست مجرد معركة صحية، أو تطعيم أو ترياق، بل هي واقع اجتماعي واقتصادي وسياسي وعلمي يحتاج الليبيون توحيد جهودهم كاملة لمجابهته في بيئة مسالمة وهادئة غير متشنجة ولا محتربة.. والله المستعان

وللحديث بقية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • مواضيع دارجة –
    لكن الموضوع الأهم ان العديد من الدول العربية عبارة عن تابعة لحكومة السعودية الغير اخلاقية والغير مهتمة الا لتدليل الكفار ودعمهم ماليا واقتصاديا – وفي المقابل تقوم بحشد الاسلحة من دول الغرب وتتذرع بحماية الحرمين من الإيرانيين …!!! وهي فقط تدعم مجرمي الحروب العسكريين – وبعض الأطباء المهوسين بالجراثيم والتصنيع البيولوجي والوراثي …ويعتبرون تحت قاءمة العلمانيين مثل بعض الشعراء والكتاب الأدباء الذين اختلطت عليهم الأمور ولم يعودوا يطرحون القضايا المهمة الصادقة التي تخدم المجتمع وقضاياه –
    ومن جهة اخرى الأمر الذي زاد من دهشة العديد من مواطني الأمة الاسلامية هو اقفال المساجد وإخلاء الحرم بالسعودية وهو بيت الله الذي يجمع المسلمين كافة من جميع بقاع الارض اقفال الحرم بهذا الشكل المريب والمعيب والذي يعتبر تشويه للدين الاسلامي وتفريط في حرمة هذه الشهور المباركة وعدم إيمان بوحدانية الله عز وجل وهو الذي يكشف الهموم والامراض والبلاء – ومحاولة التفريق لوحدة الصف بينما أعداء الاسلام يجتمعون في قصورهم وقاعاتهم وكناءسهم ومعابدهم وحفلاتهم – لينشروا الأمراض بين المسلمين والذين آمنوا بهذا الدين الحنيف .
    – لا اعتقد انه من الضروري التشبت براءي السعوديين او الإماراتيين لان بيت الله للناس كافة وليس للسعودين فقط .
    ومن اصدق من الله حديثاً عندما قال – بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” ومن اظلم من من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ”
    وكذلك ” وما يعمر مساجد الله الا من امّنً بالله واليوم الاخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا الا الله ”
    وغيرهم من الآيات العديدة في الكتاب الكريم –
    وللاسف بعض العلمانيين والملاحدة – يطعنون في الدين وهم ياكلون من رزق الله الحلال وبايدي المسلمين . !!!
    والآن يصدون عن سبيل الله جهازا – ويجلبون الأمراض لأمة الاسلام ويقتلون المسلمين في الصين وامريكا وبورما ومصر ويحولون المساجد وكتاب الله في أوروبا ويحاولون تجريمهم في ليبيا واليمن وسوريا ويعتبرونهم ارهابيين …!!
    – لم ارى ابشع من الاٍرهاب الغربي
    والثلوث البيءي الذي تسببه مصانعهم والثلوث البحري من مخلفاتهم الصناعية وناقلات النفط والغاز – وموت آلاف الملايين من الأسماك والحياة البحرية وموت الحيوانات في حراءق الغابات التي يحاولون استثمارها في انشاء مصانع وقطع الأشجار الذي يستمر يوميا لصناعة الكراسي التي يعبدونها –
    وطبعا لا تنسوا ان قطر ستستضيف كأس العالم الذي سيجلب السكارى والعرابيد والفجاًر من كل أنحاء العالم في قطر الذي لا تبعد عن الحرم المكي سوى بضعة اميال –
    ولكن الغد لناظره قريب وستثبت الأيام مدى جهل علماء الدين وتقصيرهم في حق الله . وعندها لا ينفعهم لا مال ولا بنون .

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