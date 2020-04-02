طائرة روسية تحمل مساعدات طبية تهبط في نيويورك

هبطت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية للولايات المتحدة في مطار “جيف إف كي” بنيويورك مساء الأربعاء وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن طائرة من طراز “آن-124” الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتم التوافق بين رئيسي البلدين على هذه المسألة.

وتابع السفير :”بلادي تمد يد العون للشعب الأمريكي، إنها لحظة تاريخية واستمرار لتقاليد تعود لقرون، والآن ليس وقت الصراع، يمكننا توفير المعدات والمطهرات والنظارات والأقنعة وأجهزة التنفس لإنقاذ الأمريكيين، وستحقق البعثة الإنسانية الروسية النجاح في حال تم إنقاذ حياة أو شخص واحد”.

وأضاف أنطونوف، “نحن على ثقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم المساعدة عند الضرورة، ونحن نستقبلها بكل سرور ومن دون تسييس”.

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