ترامب: ندرس إلغاء الرحلات الجوية الداخلية إلى المناطق المتضررة بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، إنه يبحث خطة لوقف الرحلات إلى أكثر الأماكن تضررا ب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لاحتواء وباء من المتوقع أن يحصد أرواح ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

وقال ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض “نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ تلك الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة‭‭ ‬‬مطلوبة بشدة”.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى وقف حركة الطيران في مطارات في نيويورك ونيو أورليانز وديترويت المتضررة بشدة من فيروس كورونا .

وقال ترامب عن وقف الرحلات الجوية الداخلية التي تقلصت بالفعل إلى حد كبير جراء تراجع الطلب “ننظر إلى الأمر برمته”.

كان ترامب والأطباء الذين يقدمون المشورة له، قالوا إن من المرجح وفاة ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب كورونا في الأسابيع القادمة حتى لو التزم الأمريكيون بشدة بتوجيهات تطالبهم بالبقاء في المنازل طوال شهر أبريل.

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