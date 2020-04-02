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دعوة الليبيين المقيمين في أميركا إلى الحيطة والحذر بسبب كورونا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

جددت السفارة الليبية في أميركا دعوتها المواطنين المقيمين في أميركا إلى «اتخاذ الحيطة والحذر للوقاية من فيروس «كورونا»، وسط أنباء عن ارتفاع كبير في معدلات الوفيات والإصابات بالوباء في الولايات المتحدة.

وطالبت، في بيان، أبناء الجالية الليبية المقيمين في الولايات المتحدة إلى «اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في كل ولاية للتعامل مع الوباء، والتقيد بإجراءات الوقاية بهذا الخصوص». وجددت السفارة أرقام هواتف للتواصل مع السفارى عند الحاجة وهي: 2026441923 – 2026442461 – 2026442470.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف شخص، في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد على 215 ألف شخص، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز «هوبكنز» الأميركية.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اخبار مؤكدة عن الأمراض التنفسية – يجب النشر والتعميم .:
    2 أبريل، 2020 الساعة 10:02 ص
    اكتشف مجموعة من الطلبة الباحثين لا يريدون الإعلان عن انفسهم ان الأمراض المتعلقة بالإنفلونزا الحادة والتنفس والامراض الجلدية والأنف والحنجرة –
    كل هذه الأمراض يصاب بعا كربون الحيوانات في بيوتهم مثل الكلاب والقطط وأنواع من الأبقار والدواجن والفءران – وخاصة الكلاب مثل كلاب الزينة التي يحملها بعض الناس معهم وكذلك القطط التي تربى داخل المنازل – وبعض انواع الحيوانات البرية التي يتم اصطيادها وابعادها عن بيءتها الطبيعية .
    واكدت هذه الدراسات ان انتشار الأمراض الرءيسي هو العيش مع الحيوانات والحسرات مثل بغض انواع العناكب والثعابين والخنازير داخل المنازل وكذلك إسطبلات الفروسية التي توجد بها الخيول التي لا يتم تنظيفها او مراجعتها طبيا . والتعامل الخاطيء مع هذه الحيوانات من الحقن واستخراج الأمصال والتجارب الجينية الخاطئة وغيره . هو السبب الرءيسي في انتشار الأمراض التنفسية والجلدية . ولا علاقة للإنسان الطبيعي بكل هذه الأمور. وان بعض الاقنعة تمنع دخول الأكسجين بالشكل الكافي لجسم الانسان وكذلك استخدام المنظفات الكيميائية بكثرة تضعف مناعة الجسم الطبيعية وتسبب في حساسية داخل الأنف ويحب عدم استخدامها بكثرة .

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