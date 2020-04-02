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النشرة الوبائية ليوم الاربعاء 1 أبريل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، خلو خمس حالات اُشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» من الفيروس.

وقال المركز إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم خمس عينات لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، ليتبين خلو الحالات الخمس من «كورونا» بعدما ظهرت نتائجها سلبية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

وكان المركز أعلن أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في ليبيا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى عشرة أشخاص حتى الآن

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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    youtube.com/watch?v=h6S9ZIjegaY

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