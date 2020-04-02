ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان إلى 16 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 16 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ، إلى تسجيل 15 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 494 حالة.

ولفتت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ ٥٣٩ فحصًا.

ويقوم الجيش ال لبنان ي وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق ال لبنان ية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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