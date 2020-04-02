توقف الاتصالات الهاتفية في سرت لليوم الرابع

ايوان ليبيا – وكالات:

توقفت، لليوم الرابع، الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار وليبيانا في سرت. وقال مصدر فني بشركة المدار إن انقطاع الاتصالات نهائيا كانت بسبب خلل فني، لكن المصدر لم يوضح أسبابه.

ويتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع إغلاق كامل لمداخل ومخارج مدينة سرت اعتبارًا من صباح أمس الأربعاء، تحسبًا لتسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى المدينة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

ويتكرر انقطاع خدمات الاتصالات في سرت على نحو دوري بسبب أعطال فنية، ففي يناير الماضي انقطعت خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت لقرابة 25 ساعة تقريبا.

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