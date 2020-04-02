الأردن يدخل في حظر تجوال شامل غدا الجمعة بسبب كورونا

أعلن وزير شئون الاعلام في الأردن أمجد العضايلة اليوم الخميس دخول بلاده في حظر شامل للتجوال غدا الجمعة لمدة 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردن ية (بترا) اليوم ، إن حظر التجوال الشامل الذي سيمتد طوال 24 ساعة غدا الجمعة يأتي لتمكين فرق التقصي الوبائي من العمل بكفاءة.

وأضاف أن الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجات الضرورية، خاصة وأنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد يوم الجمعة على امتداد الأيام القادمة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وتابع :”ندخل اليوم في محطة مهمة وحاسمة في معركتنا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، إذ نكمل غداً 14 يوماً من حظر التجوال”.

وأكد أن “المعركة ضد كورونا لم تنته بعد بل تتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين حتى نضمن سرعة محاصرة الوباء”. وحذر العضايلة من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة وترويج التسجيلات الصوتية، مؤكدًا أنّ الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون مع من ينشرونها.



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