رئيسة المفوضية الأوروبية تعتذر لإيطاليا وتصالحها بـ 100 مليار يورو

بروكسل 02 أبريل 2020 (وال)- قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء “كورونا”.

هذا وجاءت اعتذار المسؤولة الأوروبية في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية الخميس، جاء عنوان الرسالة التي وجهتها إلى الإيطاليين مباشرًا: “أقدم لكم اعتذاراتي .. نحن معكم”.

وكتبت تفاصيلها صحيفة “لا ريبوبليكا”: “اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا، لكن الأمر لم يكن دائمًا كذلك”.

والأسبوع الماضي لم تتوصل الدول الـ 27 إلى اتفاق لإعطاء رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء، وظهر شرخ بين دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا المدعومتين من فرنسا، وطالبتا بإصدار سندات دين مشتركة، لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء، ودول الشمال بقيادة ألمانيا وهولندا الرافضة لهذا الاقتراح.

والاجتماع الذي عقد عبر دائرة الفيديو المغلقة، انتهى بإعلان ينص على عقد لقاء جديد خلال أسبوعين.

وفي إيطاليا الدولة المؤسسة للاتحاد التي تُعد من ركائزه، استقبل الإعلان بغضب عارم مفتوح على أوروبا؛ التي وصفت بأنها “قبيحة، لا بل ميتة”.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: “علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك، لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية”.

واختتمت رسالتها بمبادرات اتخذها الاتحاد الأوروبي؛ لمساعدة الدول الأكثر تضررًا من “كوفيد 19″، خصوصًا إيطاليا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية: “سيخصص الاتحاد الأوروبي حتى 100 مليار يورو، للدول الأكثر تضررًا بدءًا بإيطاليا، للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا اتفقت أيضًا على “منح قروض مضمونة من كل الدول الأعضاء، ما يثبت التضامن الأوروبي”.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: “كل يورو يكون لا يزال متوفرًا في الموازنة السنوية للاتحاد الأوروبي، سيُنفق لمعالجة هذه الأزمة”.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن المفوضية الأوروبية فعلت الشهر الماضي، كل ما في وسعها لمساعدة إيطاليا.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – في حديث لصحيفة “دي تسايت” هذا الأسبوع: “إن كنا فعلا اتحادًا فإنه آن الأوان لإثبات ذلك”.

وإيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضررًا بالوباء الذي سببه فيروس “كورونا” المستجد، مع وفاة أكثر من 13 ألف شخص بحسب أرقام رسمية. (وال- بروكسل) ر ت

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