الاتحاد الأوروبي يبلغ حكومة الوفاق ببدء عملية إيريني

بروكسل-العنوان

أبلغ مثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيّالة، ببدء عملية إيريني الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن بوريل أجرى محادثة هاتفية مع سيالة يوم الأربعاء لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، ونقل رسالة دعم الاتحاد الأوروبي واستعداده للتدخل في المساعدة الإنسانية في ضوء الظروف الصعبة التي تحيط بأزمة فيروس كورونا.

وأضاف، أن بوريل أبلغ سيّالة ببدء عملية إيريني الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، التي ستدعم عملية برلين وستعمل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأوضح، أن العملية ستقوم بنشر الأصول البحرية والجوية وستستخدم قدرات الأقمار الاصطناعية لتوفير أوسع تغطية ممكنة للوضع، مشيرًا إلى أن العملية تهدف إلى وضع حد لإيصال الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة غير مشروعة إلى ليبيا.

وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف القتال على الفور والانخراط في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما التزاماً كاملاً بدعم تنفيذ عملية برلين وجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا.