مسؤول بريطاني يُحذر من وفاة “50 ألف” إذا لم يلتزم المجتمع بالحجر الذاتي

لندن 02 أبريل 2020 (وال)- ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس “كورونا” المستجد في بريطانيا الخميس، بنسبة 24 في المائة إلى 2921 منذ أمس الأربعاء.

هذا وتوقع مسؤول بريطاني بأن يصل العدد إلى 50 ألف شخص، إذا لم يلتزم المجتمع بالحجر الذاتي.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، تم اختبار 163194 شخصًا؛ كانت نتائج 33718 منهم إيجابية.

وأضافت الوزارة أن من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس “كورونا” تُوفي ما يقارب 2921 شخص.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي قوله؛ إن عدد الوفيات في البلاد قد يصل إلى 50 ألف حالة وفاة، إذا لم يلتزم البريطانيون بالحجر الذاتي في المنازل.

ويوم الأربعاء، قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك: “من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيُكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح أن يتدهور الوضع؛ فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن”.

ويأتي ذلك؛ فيما وجّه معارضون سياسيون وعلماء حتى صحف، انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بسبب عدم وفاء حكومته بالوعود المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد.

وتعهدت الحكومة المحافظة بزيادة عدد اختبارات مرض “كوفيد-19” بسرعة، حيث قال جونسون الذي يُدير الحكومة من الحجر الصحي بعد إعلان إصابته بالفيروس، في رسالة بالفيديو إن الحكومة “ستزيد عدد الاختبارات بشكل كبير “.

وأضاف جونسون “الاختبارات؛ هي التي ستحل لغز فيروس “كورونا”، وهذه هي الطريقة التي سنهزم بها المرض في النهاية”.

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر؛ سياسة أكثر تحفظًا بكثير تجاه تفشي الوباء، لكنها غيرت مسارها قليلا، بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يُودي بحياة ربع مليون شخص. (وال- لندن) ر ت

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