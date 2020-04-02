استقالة وزير الزراعة الأردني بسبب أخطاء في التعامل مع أزمة فيروس “كورونا”

عمان 02 أبريل 2020 (وال)- استقال وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة اليوم الخميس، من الحكومة الأردنية بسبب “أخطاء في التعامل مع أزمة فيروس “كورونا”.

هذا وقد نشرت صفحة رئاسة الوزراء الأردنية على موقع – فيسبوك – بيانًا جاء فيه: “التزامًا بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات، وضع وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة استقالته بين يدي رئيس الوزراء”.

وأضاف البيان أن ذلك جاء “إيمانًا بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح، والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، شأنه شأن غالبية دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية في التعامل معه، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم”.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، “رفع الاستقالة إلى الملك عبد الله الثاني، منسبًا لجلالته بالموافقة عليها، مُعربًا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الشحاحدة خلال الفترة الماضية”. (وال- عمان) ر ت

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