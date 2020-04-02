اسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق

ايوان ليبيا – وكالات:

أسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني طائرة حربية نوع L39 تابعة للتشكيلات المسلحة الموالية للوفاق فوق منطقة الوشكة، جنوب أبوقرين.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مقتل 2 من طاقم تشغيل الطائرة الحربية، وهما عبدالني العريق وإبراهيم فرج.

وقُتِل 4 عناصر من الجيش الوطني بغارات جوية استهدفت تمركزاتهم قرب الوشكة، قبل الإعلان عن إسقاط الطائرة الحربية.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استهدفت ضربة جوية رتلا لقوات الجيش الوطني في تينيناي، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء الضربة.

وفي ضربة منفصلة، قصفت طائرة مُسيّرة 3 شاحنات وقود في نسمة، جنوبي بني وليد، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر نيراناً تلتهم الشاحنات بعد استهدافها.

وتحدث مواطنون من مدينة بني وليد عن سماع أصوات تحليق للطيران فوق سماء المدينة عقب القصف، لساعات متواصلة.

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