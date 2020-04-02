السراج يدعو إلى توحيد المركزي

ايوان ليبيا – وكالات:

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس إلى توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في البيضاء وطرابلس.

وطالب السراج أن يعقد الاجتماع بين القطبين عبر الدائرة المغلقة والبدء الفوري بمباشرة مهامه بما يخدم المصحلة العامة.

وأكد السراج في الوقت ذاته أن المجلس الرئاسي سيقدم كافة التسهيلات من أجل توحيد إدارة المصرف ومتابعة كل ما يصدر عنه لخدمة ليبيا وشعبها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على دور البعثة الأممية في دعم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة من الجانب الفني وتعزيز مخرجاته ليتم تطبيقها.

وأشار السراج خلال البيان إلى أن توحيد مجلس الإدارة يهدف إلى إنهاء حالة الانفراد في اتخاد القرارات منها وقف منظومة المقاصة والحوالات بالإضافة إلى تاخر صرف مرتبات العاملين في القطاع العام المحالة من وزارة المالية كل شهر في وقته.

وبدت الأسباب التي ذكرها إشارة واضحة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يملك كل الصلاحيات السابقة والامتيازات التي يتحلى بها عن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري.

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