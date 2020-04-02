منع التجول على مدار 24 ساعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

الرياض-العنوان

أعلنت السعودية اليوم الخميس منع التجول بمدنتي مكة والمدينة المنورة على مدى (24) ساعة يوميًا، وذلك بعد أمر ملكي برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وقررت المملكة، في سياق القرار، استمرار منع الدخول إلى مكة والمدينة المنورة أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى إشعار آخر، ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسمحت السلطات في السعودية لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج في أضيق نطاق من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.