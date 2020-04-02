ترامب: سأصدر قرارا بتحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات لاحتواء أعداد المصابين بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، إن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف ترامب في تصريحات له، أنه هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا .

وأكد ترامب أنه تم إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع على قرار يقضي بتحويل بعض المنشآت إلى مستشفيات لاحتواء أعداد ال مصابين بفيروس كورونا .

وحذر عالم أمريكي بارز، ، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة. وسجلت الولايات المتحدة الخميس أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا ، ووفق بيانات شبه رسمية تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة. ويعد هذا أكبر معدل يومي لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا . وإلى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

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