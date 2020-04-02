إحصائية تكشف تجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم عتبة المليون شخص

كشفت إحصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس عن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليون حالة على مستوى العالم.



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