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إحصائية تكشف تجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم عتبة المليون شخص

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كشفت إحصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس عن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليون حالة على مستوى العالم.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • المهم ان الحاج كورونا يعصف بالدول المتقدمة الباردة ورحيم بدول الغلابة فى افريقيا ياريت يقضى على معظم الجبابرة بهذه الدول حتى يستعينوا باللاجئين من افريقيا لسد العجز عندهم !!!

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