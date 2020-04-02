إحصائية تكشف تجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم عتبة المليون شخص

كشفت إحصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس عن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليون حالة على مستوى العالم.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
كشفت إحصائية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس عن تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليون حالة على مستوى العالم.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
المهم ان الحاج كورونا يعصف بالدول المتقدمة الباردة ورحيم بدول الغلابة فى افريقيا ياريت يقضى على معظم الجبابرة بهذه الدول حتى يستعينوا باللاجئين من افريقيا لسد العجز عندهم !!!
أضف تعليقـك