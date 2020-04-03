الولايات المتحدة تسجل 1169 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، إن الولايات المتحدة سجلت 1169 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بأن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا .

وأضاف ترامب في تصريحات له، هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا .

وأكد ترامب أنه تم إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات ب فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.

وحذر عالم أمريكي بارز، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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