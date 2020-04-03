نقل مرضى بينهم مصابون بكورونا من مستشفى بألمانيا بسبب إبطال مفعول قنبلة وزنها خمسة أطنان

أبطلت السلطات الألمانية مفعول قنبلة تعود لزمن الحرب العالمية الثانية عثر عليها في ساحة مستشفى بعد إجلاء عدد من مرضى بينهم مصابون بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وأجلت إدارة مستشفى بون الجامعي بغربي ألمانيا ، الخميس، 200 مريض وهم جزء من المرضى بسبب إبطال مفعول قنبلة بساحة المستشفى، حسبما قالت المتحدثة باسم المستشفى.

وأوضحت المتحدثة أن من بين المرضى المنقولين، 11 مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد وبعض هؤلاء كان في الرعاية المركزة، ونوهت إلى اضطرار المستشفى إلى نقل هؤلاء المصابين بشكل منعزل عن بقية المرضى.

ونوهت المتحدثة إلى أن المرضى تم نقلهم إما إلى قطاعات أخرى داخل المستشفى أو إلى مستشفيات أخرى أبدت استعدادها لاستقبال المرضى المنقولين.

وتم نزع فتيل ال قنبلة البالغ وزنها خمسة أطنان من الحرب العالمية الثانية بعد ظهر يوم الخميس. وقال متحدث باسم المدينة بعد ذلك “تم إلغاء جميع عمليات الإغلاق”. واضطر ما يقرب من 1200 شخص إلى مغادرة منازلهم. وتم اكتشاف ال قنبلة يوم الأربعاء أثناء أعمال بناء – وهو أمر شائع نسبيًا في المدن الألمانية، حتى الوقت الحاضر.



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