إعفاء قائد حاملة طائرات أمريكية بسبب رسالة كورونا

أعلنت البحرية الأمريكية، الخميس، أنها أعفت قائد حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”، بريت كروزير، بعدما كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.

ويأتي ذلك بعد إعلان البنتاجون إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”.

وكان قائد حاملة الطائرات، التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص، قد طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي.

وقد تأكدت إصابة عدد من الأشخاص على متن حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت” الراسية حاليا في جزيرة جوام، الأسبوع الماضي، قبل إعلان البنتاجون إصابة 93 شخصا.

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