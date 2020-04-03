بنك التنمية الأسيوي يحذر: كورونا قد يخلف ندوبا دائمة على الاقتصاد العالمي

أعلن بنك التنمية الآسيوي اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في آسيا النامية بشكل حاد هذا العام بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي قد يخلف “ندوبًا دائمة على الاقتصاد العالمي”.

وفي تقريره “آفاق التنمية الآسيوية” السنوي، خفض البنك الذي يقع مقره في مانيلا، توقعاته للنمو الإقليمي إلى 2ر2 بالمئة في عام 2020، وهو ما يعتبر أقل من توقعات سبتمبر 2019 التي بلغت 5ر5 بالمئة.

وفي حين أن البنك يقدر أن الاقتصاد سينتعش بنسبة 2ر6 بالمئة في عام 2021، إلا أن التقرير حذر من أن الفيروس، الذي أصاب أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، يشكل خطرًا كبيرًا على توقعات النمو.

وجاء في بيان ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي أن “الوباء العالمي يزداد وبالتالي فإن توقعات الاقتصاد العالمي والإقليمي غير مؤكدة بدرجة كبيرة”.مضيفا “يمكن أن يتحول النمو إلى مستوى أقل، وأن يكون الانتعاش أبطأ مما نتوقعه حاليًا”.

ويمكن أن تصل الخسائر العالمية الناتجة عن تعطل النشاط الاقتصادي وتكاليف الرعاية الصحية إلى 1ر4 تريليون دولار، أو8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وذكر التقرير أن نصيب آسيا النامية من الخسائر المقدرة سيشكل ما يصل إلى 36 بالمئة.

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