رد مركزي طرابلس على بيان الرئاسي بخصوص توحيد المؤسسات المالية

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا، مساء أمس الخميس، دعا فيه «كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاتفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة».

وقال المصرف إن تلك الدعوة تأتي «استشعارًا منه لحالة الضرورة، والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية، والعالم بأسره، ومراعاة للصالح العام»، وفق البيان المنشور على صفحة المصرف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المصرف إلى البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الذي دعا فيه إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحياته القانونية، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.

ولفت المصرف إلى «المبادرة منذ العام 2015 بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيمانًا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً للبس، والتزامًا منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة».

وقال إن المصرف «التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والمصرف الموازي، باعتباره أساسًا لتوحيد المؤسسة (..) وقدم الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص».

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