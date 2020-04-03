النشرة الوبائية ليوم الخميس 2 أبريل

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وقال المركز إن حالة الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، لافتًا إلى أن المحتبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم عينة من السيدة بعد وفاتها، ليتبين إصابتها بالفيروس، وذلك حسب بيان للمركز منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 10 حالات بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء الماضي تسجيل إصابتين جديدتين.

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