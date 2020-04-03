ميرور: قلق كبير في إنجلترا بسبب حقوق البث.. واجتماع طارئ

وقال التقرير إنه مازالت هناك بعض الآمال لاستمرار الموسم ولعب المباريات المتبقية، لتجنب دفع ذلك المبلغ بسبب عدم اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأندية تفاوضت فيما بينها حول محاولة التوصل لاتفاق مع شركات البث التلفزيوني لكي تصل إلى تسوية إن تم إنهاء الموسم.

وسيكون ذلك هو أسوأ سيناريو ممكن سيتم مناقشته خلال اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة، لكن وفقا للتقرير إلغاء الموسم تماما لن يكون ضمن المفاوضات، لكن أموال عائد البث هو مصدر القلق الأكبر للجميع.

وفي حالة إذا ما شعروا أن المباريات لا يمكن استكمالها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد ١٩”، فسيحاولون البحث عن طريقة لإنهاء الموسم مع حسم موقف الصعود والهبوط وكذلك المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

هذه الحالة، تسمح لليفربول بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي طال انتظاره، لكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب حسمها.

وألمح التقرير إلى أن “سكاي” و”بي تي سبورت” متساهلان بعض الشيء بالنسبة للوضع داخل بريطانيا، لكن شركات البث الأجنبية سيكون من الصعب إقناعها بالموقف.

مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه إسترليني يتضمن أيضا حقوق البث للشركات الأجنبية.

حقوق البث المحلية في بريطانيا تقدر بالنصف تقريبا من عائد البث التلفزيوني، وتمتلك سكاي حصة الأسد وقد توافق على الوصول لتسوية لتقليص حصتها إلى ٣٠٠ مليون جينه إسترليني.

ويوجد ضغط على اللاعبين والأندية للعب حتى بدون جماهير لأنهم لا يمكنهم إعادة كل أموال البث التي دفعت.

على الجانب الآخر، وفي حالة عدم عودة الكرة قريبا، توجد مخاوف أن المشاهدين لن يكونوا مهتمين بمتابعة الجولات التسع المتبقية نظرا لأن اللقب قد حسم نظريا بالفعل.

بداية موسم جديد خيار يعد مثالي بالنسبة للجميع، في حالة إذا ما وافقت “سكاي” و”بي تي” على هذا المقترح.

بريطانيا سجلت حتى مساء الخميس ٢٩ ألف و٤٧٤ حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب ألفين و٣٥٢ حالة وفاة و١٣ حالة تعافي.

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