الاتحاد الأوروبي يخاطب الأندية والمنظمين: لا تنهوا الموسم الحالي قبل موعده

وأرسل كل من يويفا واتحاد الأندية الأوروبية والرابطة الأوروبية خطابا إلى الاتحادات الـ٥٥ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع تضمين الأندية والروابط كذلك.

ونشرت شبكة “سكاي جزء من الخطاب الذي قال: “الوضح الحالي غير مسبوق على الجميع، ويجب أن نضع الصحة العامة فوق كل شيء”.

وواصل “نسير معا في هذه الأزمة غير المسبوقة، وسننسق مع كل المنظمين لمساعدة الكرة الأوروبية، لا أحد يمكنه الخروج من الأزمة وحده”.

وأكمل “واثقون من استكمال الموسم خلال الأشهر المقبلة، حينما تكون الظروف مهيئة بواسطة السلطات، وأي قرار بالتخلي عن الموسم حاليا لن يكون ناضجا أو واضحا”.

وأردف “عملهم الآن هو التركيز على سيناريو يسمح باستئناف الموسم في يوليو أو أغسطس، ومن ضمن ذلك احتمالية عودة المسابقات الأوروبية واستكمال المسابقات المحلية، الإدارة المشتركة لجوال المباريات مطلوبة كليا لإنهاء الموسم الجاري”.

وتابع “سنحاول التوصل لجدول مباريات في أقرب وقت ممكن، ربما منتصف مايو، لكي ننهي الموسم جميعا معا”.

وأتم “نظرا لأن المشاركة في المسابقات الأوروبية تحددها النتائج الرياضية في نهاية الموسم الكامل، أي إنهاء لبطولة قبل موعدها سيثير الشكوك حول إيفاء هذا الشرط”.

وكان يويفا قد عقد اجتماعا يوم الأربعاء قرر بعده توقف كافة مبارياته ومسابقاته إلى أجل غير مسمى.

مسؤولو رابطة الدوري البلجيكي خرجوا من ذلك الاجتماع وأوصوا بإنهاء الموسم الحالي وتتويج المتصدر كلوب بروج بطلا.

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