الشرطة تنهي التحقيق في واقعة داير: لن يواجه أي عقوبات

وقال التقرير إن الشرطة أنهت التحقيق وقررت ألا توجه أي تهم للاعب الدولي الإنجليزي.

رغم ذلك مازال داير سيواجه عقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالإيقاف ردا على ما فعله.

صاحب الـ٢٦ عاما اتجه للمدرجات بعد خسارة فريقه أمام نورويتش سيتي، بعدما شاهد أحد المشجعين يهاجم شقيقه.

اضطر الأمن لإبعاد داير الغاضب، لكن مقطع فيديو صور الواقعة انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطة المحلية أُجبرت بعد ذلك للبحث في أمر الواقعة ونشرت بيانا يوم الجمعة قالت فيه: “التحقيق انتهى، لن نوجه أي تهم أو نتخذ أي إجراء إضافي”.

جوزيه مورينيو مدرب توتنام علق على الواقعة قائلا: “الشخص الذي أهان إريك وعائلته كانت هناك، شقيقه الأصغر لم يكن سعيدا بالموقف ومن ثم إريك، أكرر مجددا لمرة أخرى، لم يكن شيئا نفعله كمحترفين لكن ربما نفعله في موقف مثل هذا”.

واستكمل “لا يمكنني القول إن كانت هناك عنصرية أم لا، لا أعلم، فقط أعرف رد فعل إريك وكان بناء على ما حدث مع شقيقه، لم أحب ما كان يحدث، لا يمكنني التحدث في ذلك الاتجاه مع تلك التفاصيل”.

وأتم “إن قرر النادي عقاب داير فلن أوافق، لكن ما فعله كان خطأ”.

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