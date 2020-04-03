إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قرب ليبيا ووضعهم في الحجر الصحي

ايوان ليبيا – وكالات:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا الأسبوع الماضي شمال النيجر في منطقة محاذية لليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم وضع المهاجرين في الحجر لأسبوعين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة أنها وفرت الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدر 104 منهم من نيجيريا، و53 من غانا و34 من بوركينا فاسو و رضيع يتلقى الرعاية من طاقم الحماية التابع لها.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه سيتم نقلهم إلى مدينة أغاديس في شمال النيجر، وإيوائهم في ملعب كرة قدم لأسبوعين.

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