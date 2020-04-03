ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين إلى 3018 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ارتفعت إلى 3018 حالة، وذلك بعد تسجيل 385 إصابة جديدة بالفيروس، متوقعة أن تستمر زيادة حالات الإصابة الجديدة تزامنًا مع بدء الفلبين في تكثيف جهودها من أجل زيادة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية ، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، بأنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة اليوم؛ ما يعد أكبر نسبة وفيات في يوم واحد منذ تفشي فيروس “كورونا” في الفلبين؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 136.

وذكرت وزارة الصحة أن شخصًا واحدًا تماثل للشفاء لليوم الثالث على التوالي؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 52 شخصًا.

وتوقع علماء بيانات من جامعة الفلبين أن يصيب الفيروس أشخاصا يتراوح أعدادهم ما بين 600 ألف وحوالي مليون ونصف المليون في البلاد، على أن يتركز عدد الإصابات في مدينة “مترو مانيلا”، حيث يتوقع أن يصاب 80% من سكانها بالفيروس.

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