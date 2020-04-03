مستغلا الحظر الصحي.. دي فرانشيسكو: أتعلم الإنجليزية من أجل بريميرليج

وقال دي فرانشيسكو في تصريحات لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “أقضي الحظر الصحي في تعلم اللغة الإنجليزية، والتحدث مع حفيدي”.

وأضاف “علي أن أكون منفتحا على تجارب جديدة. فسواء وقتما كنت في ساسولو أو الآن، تلقيت عروضا من الدوري الإنجليزي بالفعل”.

المدرب الإيطالي أتم “تلقيت أيضا عروض من تركيا ومن بعض المنتخبات الوطنية، ولكنني كنت أرفضها دائما”.

دي فرانشيسكو ظهر على الساحة وقت تدريب ساسولو والصعود بهم إلى الدوري الإيطالي الممتاز، ثم تقديم موسمين رائعين مع الفريق، قادها لتدريب روما.

وفي سنته الأولى مع فريق العاصمة الإيطالية، وصل دي فرانشيسكو مع روما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم التالي أقيل دي فرانشيسكو من منصبه، ليحل كلاوديو رانييري بدلا منه، وينتقل أوزوبيرو لتدريب سامبدوريا، لكنه سرعان ما رحل أيضا وحل محل محله رانييري أيضا مرة أخرى، ليصبح بلا عمل منذ تلك الفترة.

إيطاليا فرضت حظرا صحيا في أنحاء البلاد منذ قرابة الشهر لمحاربة تفشي فيروس كورونا الذي نال من أعداد كبيرة في إيطاليا.

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