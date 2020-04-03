صحة الموقتة تطالب بالاستمرار في تقديم التطعيمات

ايوان ليبيا – وكالات:

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالبلديات بالاستمرار في تقديم برامج التطعيمات الروتينية، وتنظيمها بما يكفل عدم الازدحام والاكتظاظ داخل المؤسسات الصحية.

كما حضت الوزارة مديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية بالبلديات على ضرورة الحرص على اتباع التحوطات القياسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد سواء لمقدمي الخدمة أو متلقيها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وتشمل هذه التدابير الوقائية التي طالبت بها الوزارة «منع الازدحام، وعدم وجود أكثر من أربعة أفراد في الغرفة الواحدة، والالتزام بوجود مسافات مناسبة بين الأفراد، والاهتمام بالتهوية الجيدة»، حسب البيان.

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