بحث إنشاء مستشفيات في 10 أيام في الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات:

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا في الجنوب، خلال اجتماع ضم رئيس اللجنة قائد الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب وعضو مجلس النواب الهادي الصغير.

وبحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لإنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق الجنوب في زمن 10 أيام لاستخدامها كأماكن للحجر الصحي تحسبا من انتشار الفيروس في المنطقة.

ومع ظهور وباء كورونا وتفشيه بسرعة كبيرة في العالم اتخذت ليبيا جزءا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الوباء ولكن تظل أيضا مدن الجنوب ومناطقه بعيدة عن هذه الإجراءات.

وتعاني جل المراكز الطبية والمستشفيات من نقص أبسط الإمكانات اللازمة لتقوم بعملها فما بالك مع وباء مثل كورونا الذي يحتاج إلى وقفات جادة وإمكانات كبيرة لمواجهته.

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