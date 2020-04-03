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تسجيل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 425 وفاة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل 69 وفاة جديدة ب فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 425 وفاة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ربنا يزيد ويبارك وينافس اردوغان المعتوه على القمة مع امريكا وايطاليا واسبانيا وباقى دول الناتو فهو يحب الشهرة الاعلامية حتى فى الشر والحاجة كورونا قصدى الجائحة كورونا ستمكنه من ذلك

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