الولايات المتحدة تسجل ما يزيد على 239 ألف إصابة و5443 وفاة بفيروس كورونا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، 239279 حالة إصابة ب فيروس كورونا ، وهي زيادة بواقع 26135 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 930 إلى 5443.

وسجلت المراكز حصيلتها لعدد حالات الإصابة بالمرض التنفسي المعروف باسم كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثاني من أبريل مقارنة بإحصائها قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية.



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