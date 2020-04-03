الكريدي تطالب بضرورة الضغط على الدول التي تفرض حصارا اقتصاديا على سوريا لمواجهة كورونا

قالت ميس الكريدي عضو اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور عن المجتمع المدني بسوريا، إن مواجهة فيروس كوفيد 19 هي أولوية حتمية بسوريا، لافتة إلى أن نقص الموارد الطبية تتعلق بشكل كبير بالعقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وقدمت الكريدي، ردًا، في بيان، على مجموعة التواصل مع الأمم المتحدة بشأن إحاطة المبعوث الأممي بدرسون حول الأوضاع في سوريا المقدمة الى الامم المتحدة بتاريخ ٣٠ مارس الماضي، لاسيما فيما أشار المبعوث الأممي إليه بأن ظروفا خاصة تحيط بسوريا قد تؤدي لصعوبة احتواء الكارثة الإنسانية.

وتابعت الكريدي، من هنا أقترح لمجموعة العمل هذه المهتمة بالمجتمع المدني أن تتفق على رفع مذكرة للأمم المتحدة تطالب وتناشد برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري لضمان حياة المدنيين وحمايتهم خاصة أن المبعوث أشار إلى أن الفيروس لا يميز بين من يعيش في منطقة تحت سيطرة الحكومة أو خارجها وأن تتبنى مجموعتنا حملة إعلامية بهذا الخصوص بشكل مستعجل وحثيث.

وطالبت وسائل الاعلام والرأي العام ضرورة الضغط على الدول التي تفرض حصارا اقتصاديا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في سوريا.

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