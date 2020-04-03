عودة إيجوايين لـ ريفر بليت مستحيلة

وتحدث والد إيجوايين قائلا: “جونزالو سيظل رفقة يوفنتوس حين ينتهي تعاقده في نهاية الموسم المقبل”.

وأكمل “من المستحيل أن يعود جونزالو إلى ريفر بليت لأنه كما قلت لديه عامين في تعاقده مع يوفنتوس وهو يريد إكمالهما”.

وسجل إيجوايين ثمانية أهداف وصنع مثلهم مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ32 عاما لعب في صفوف ريفر بليت من صفوف الناشئين حتى عام 2007 إلى أن انضم لريال مدريد في ذلك الوقت.

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