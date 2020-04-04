اخبار

استشرافا لعصر ما بعد الكورونا.. كيف ستتغير حياة البشر؟ وما هي احتمالات السلم والحرب في المشهد المقبل؟ … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استشرافا لعصر ما بعد الكورونا.. كيف ستتغير حياة البشر؟ وما هي احتمالات السلم والحرب في المشهد المقبل؟ … بقلم / محمد الامين

العزلة القسرية التي يعيش فيها اكثر من نصف سكان الكوكب اليوم تطرح الكثير من التساؤلات حول أولويات سكان الأرض، وحول نمط عيش المجتمعات، وحول أدوات ووسائل الحياة، وخصوصا كيفية حلّ مشكلة الازدحام في مختلف الأماكن والفضاءات المشتركة كمواقع ومقرات العمل والتسوق والاستشفاء..

التناقض الرئيسي الذي سيواجهه العالم هو اصطدام قيم العولمة بغريزة حب البقاء وهاجس المحافظة على الحياة.. فعلى عكس ما جاءت به بداية الألفية من ترابط وتشابك في المصالح وسقوط للحدود والحواجز لفائدة مبدأ الانسياب الآلي وحرية الحركة وسلاسة العبور للسلع والأشخاص والأنماط والقيم.. سوف يتميز العهد المقبل بالعودة إلى مبدأ الانطواء والتقوقع.. وسيسيطر التباعد الاجتماعي وتنزع مجتمعات العالم أكثر فأكثر إلى استخدام الفضاء الافتراضي لإنجاز كافة الأعمال من ممارسة فعلية للعمل اليومي وللوظائف، إلى الشراء والبيع والمضاربة والتداوي، وهذا قد بدأ بالفعل لدى مجتمعات كثيرة، لكنه سوف يمتد ليشمل مساحات أوسع..وهذا سيقلص فرص التوظيف كثيرا وسيخفض حجم كتلة الأجور ويعفي الحكومات من أعباء كثيرة تحتاج للتخلص منها بعد الزلزال الاقتصادي الراهن.

في بلداننا، قد يفضي الأمر إلى الإسراع بإطلاق مشاريع افتراضية كثيرة أهمها على الإطلاق الحكومة الإلكترونية.. وهذا لن يسهّل المعاملات فحسب، بل سيقضي على ظواهر سلبية ومتخلفة كالازدحام والمحسوبية والرشوة والتلاعب بحقوق الغير.. غير أن هذا التغير سيعني تضخما في نسبة البطالة، وسيوسع الدور الاجتماعي للدولة، بما يعني استعادتها للسيطرة وممارسة السلطة باتجاه إعادة إحياء أنماط حكم مركزي.

أما على الصعيد القيمي الاجتماعي والأخلاقي، سوف يتكرس التباعد كأحد التجليات النفسية لتداعيات ما بعد كورونا.. وسينغمس الناس في العالم الافتراضي حتى أنهم سيلتقون أقاربهم على منصات التواصل كأي بشر آخرين من أقطار وأمم أخرى..

على الصعيد الجيوسياسي، أتوقع أن تفضي مرحلة كورونا إلى بروز قوى أخرى ليس العرب والمسلمون من بينها للأسف، إنما هي توليفة دولية جديدة العامل الحاسم فيها هو التعداد السكاني والوحدة القومية والعرقية.. سنرى هيمنة صينية وهندية وربما روسية على المشهد الدولي مقابل احتمالات مرجحة لانكفاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاضرار الاقتصادية والتناقض القيمي الذي افتضح كأشد ما يكون خلال هذه الفترة..

لكنني لا أعتقد للأسف أن النظام المقبل يبشر بالكثير من الخير في ما يتعلق بالقيم الإنسانية والخيرية والأخلاقية لأن القوى الصاعدة تفتقر كثيرا لهذه القيم فالصين وروسيا وربما الهند، والتي لا تريد إظهار مخالبها ولا الكشف عن أنيابها في الوقت الحالي، سوف تضمن إقامة نظام عالمي مسالم ومتضامن، لأن طبيعتها الاستبدادية وضعف تأثير الجانب القيمي فيها، سوف يُسهمانِ في إحياء هيمنة نمط الحكم الشمولي كنظام نموذجي في بلدان العالم.. الفترة المقبلة ستتميز بتقليص كبير للحريات، وانطوائية شديدة لدى الدول واشتداد أكثر لقبضة الحكومات على الداخل.

ولا شكّ أن ضغط خسائر أزمة كورونا الاقتصادية وتأثيراتها على المستوى المعيشي لشعوب الدول الصاعدة سوف تتسبّب في مصادمات كثيرة، وستُترجم على المدى المتوسط بتشنجات وتوترات شديدة قد تنشأ عنها حروب إقليمية محدودة، لكنني لا اعتقد أنها ستتطور لصناعة مشهد حرب عالمية شاملة بسبب ضعف الأقطاب وحالة الإنهاك المالي والنفسي المسيطرة على النخب والشعوب.

وللحديث بقية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • على عكس ما تقول من عك دون اى سند سينتصر المسلمون فى معارك طاحنة وسيحرروا اسطنبول مدينة الدعارة والارهاب حيث يعوى الكلاب من اخوانك ويجتمع اشرار العالم عملاء الصهاينة وهذا بادلة من اقول خير البرية يابن الغبية
    الشاهد أن النبي يقول: (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة)، ماهو المقصود بالمدينة؟ فيها خلاف بين العلماء هل هي المدينة المنورة أم دمشق والرأي الأقوى أنها دمشق والدليل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي قال: ( فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة بجانب مدينة يقال لها (دمشق)، المقصود بفسطاط المسلمين هو معقل المسلمين مقر ومركز وثقل الإسلام والمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسطاط المسلمين يوم الملحمة – الملحمة هي المعركة الكبرى بين المسلمين والروم – في الغوطة بجانب مدينة يقال لها دمشق قال فيخرج إليهم جيش من المدينة، هذا الجيش طبعاً للأسف هو كما يحدث في سوريا الآن سيحدث فيه انشقاقات واختلافات وتنازعات، الجيش سينقسم إلى ثلاثة أقسام ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلث الجيش عندما يرى جيش الروم ينهزم فيقول النبي (1لا يتوب الله عليهم أبداً)، لماذا؟ لأنهم خذلوا الإسلام والمسلمين في معركة مصيرية هي معركة بين الإسلام والكفر معركة تحدد مصير الأمة معركة بين الحق والباطل؛فلذلك هذا الثلث الذي ينهزم ويفر يقول النبي عنه (لا يتوب الله عليهم أبداً) .

    أما الثلث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيقتلون وهم أفضل الشهداء) والثلث الأخير فيفتح الله عليهم، هؤلاء يفتتحون إلى أن يصلوا إلى القسطنطينية التي هي إسطنبول الآن.
    فتح القسطنطينية

    بشرى النبي بشرى النبي بعودة الإسلام: فتح القسطنطينية – فتح روما! 1

    إذن يا إخوة النصر من عند الله لا من كثرة سلاح ولا من دعم غربي لكن النصر بطاعة الله عز وجل وبقوة قوم يملكون عقيدة وإيمان وهمهم الحقيقي وقضيتهم هو الإسلام، هذا هو النصر العظيم فعلاً.

    والنبي يخبر أن هؤلاء سيواصلون الفتوحات حتى القسطنطينية يعني هؤلاء لا يقولون نحن نريد تحرير سوريا فقط .لا إنما همهم أن ينتشر الإسلام،فماذا فعلوا ؟!! يخبرنا النبي أنهم يفتتحون القسطنطينية – إسطنبول- .

    إذن هذا الجهاد بمفهوم إقليم وطني أم بمفهوم عالمي عند هؤلاء الذين ينتصرون ؟

    بمفهوم عالمي بالتأكيد بدليل أنهم ما حرروا مرج دابق وجلسوا إنما ظلوا يواصلون الفتوحات والمعارك إلى أن وصلوا القسطنطينية، فهكذا الإسلام يا إخوة الإسلام لا يعترف بحدود…. الإسلام يعترف بكل شبر نستطيع أن نصل إليه وننشر فيه الإسلام بالعدل والرحمة والإحسان وبإعطاء الناس حقوقها وبرد المظالم،هذا هو الإسلام .

    وبينما هم يقتسمون الغنائم كما أخبر النبي ماذا يحدث؟ يحدث حدث عجيب جداً ، تأتي إشاعة أو خبر إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم، يعني أين ؟ في الشام… فماذا يحدث؟

    بالطبع يكون الجنود منشغلين في الغنائم فيتركون الغنائم ومباشرة يرجعون إلى الشام لماذا؟! خوفا أن يصيب الدجال أهلهم بضرر، فيأتون الشام فما يجدون الدجال!!

    إذن هي إشاعة لكن في هذا الوقت فعلاً بعدها بقليل يخرج الدجال، عندما يخرج طبعاً هنا يبدأ الخوف ففي هذا الوقت يُبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المسلمين بينما يسوّون الصفوف لإقامة الصلاة وهم يسوّون الصفوف في هذا الوقت يوجد إمام للمسلمين، هذا الإمام هو كما جاء الحديث هو المهدي ففي رواية من الروايات فيكون إمامهم المهدي .

    إذن في هذا الوقت خليفة المسلمين وإمام المسلمين وأمير المسلمين هو محمد بن عبد الله المهدي الذي بشر النبي بخروجه في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً ، فبينما هم يسوّون الصفوف وأميرهم المهدي موجود كما جاءت الرواية بسند صحيح في مسند الحارث يحدث حدث تاريخي يا إخوة الدين، حدث تاريخي ضخم كبير جداً …. ألا وهو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام .

    ينزل عيسى بن مريم في وقت الصلاة عند تقدم محمد بن عبد الله المهدي خليفة المسلمين لإمامتهم، في هذا الوقت “فيقول أميرهم “، إذن هو كم أمير؟ أمير واحد يعني لا قادة كتائب أو ألوية أو تنظيمات أو جماعات، إذن المسلمين في هذا الوقت تحت قيادة أمير واحد وقيادة واحدة.

    إذن الإسلام يا إخوة لا يقبل بهذه التنازعات والخلافات، الإسلام لا يعترف بشيء اسمه التنظيمات أو الجماعات المتناحرة المتنازعة، الإسلام يعترف بإمام واحد يجمع أمة الإسلام تحت راية العدل والإحسان والرحمة وإقامة دين الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ، إذن نحن الآن نعيش في فترة أو في مرحلة تمهيدية للمرحلة القادمة بإذن الله تعالى .

    فينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم المهدي كما في رواية بسند صحيح بمسند الحارث بن أبي أسامة لعيسى بن مريم : (تقدم أو تعال صل لنا )، يعني أنت نبي من الأنبياء فأنت أولى … كيف أكون أمامك !!، فيقول عيسى بن مريم: “لا…بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة “.

    إذن يتقدم أمير المسلمين وهو المهدي محمد بن عبد الله ثم بعد ذلك يطارد المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال ويقتله بحربته كما أخبر النبي وكما هو معلوم في هذا الحديث .

    الشاهد من الحديث يا إخوة أن هذه الرواية كما أخبر النبي مثل الكشاف في الظلام يكشف لنا المستقبل، المستقبل به بشرى بعودة الإسلام .

    لذلك يا إخوة نداء لكل شباب الأمة أنتم أمل الأمة، المعركة القادمة هي معركة حاسمة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فلابد أن يستعد كل واحد لهذه المعركة، والاستعداد ليس فقط بالسلاح فالمسألة ليست مسألة سلاح وإلا فالسلاح الآن موجود مع الثوار والمجاهدين أضعاف مضاعفة لكن هل استطعنا أن نقيم شريعة الله ومنهاجه؟.. هل استطعنا أن نفتح الفتوحات الكبرى؟.. لماذا؟.. لأن المسألة ليست مسألة سلاح المسألة مسألة دين وطاعة الله عز وجل وخوف من الله عز وجل، إلى الآن لم تظهر الجماعة التي يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يتنزل علينا النصر العظيم !.

    رد