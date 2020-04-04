سفارة الصين بالقاهرة تنكس العلم حدادا على ضحايا كورونا

نكست السفارة الصينية بالقاهرة ، ظهر اليوم السبت، العلم الوطني؛ وذلك حدادا على أرواح الشهداء الذين توفوا في المعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وأرواح المرضى الذين قضوا نحبهم جراء الوباء.

وتأتي تلك الخطوة من السفارة تزامنًا مع إعلان الصين الحداد العام، وقامت بتنكيس العلم في ميدان تيان آن من “السلام السماوي”، وهو أهم ميادين العاصمة بكين، وذلك حدادا على شهداء وضحايا وباء كورونا.

ورصدت عدسة وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، تنكيس العلم الوطني في ميدان تيان آن من ببكين حدادا على الشهداء الذين قضوا خلال مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والمواطنين الذين فقدوا أرواحهم جراء الوباء.

وقالت الوكالة، إن الصين قد أعلنت الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت، للتعبير عن التعازي الصادقة من أبناء الشعب تجاه أرواح الشهداء الذين قضوا خلال معركة مكافحة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمواطنين المتوفين جراء المرض.

وتم الإبلاغ عن 81639 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 3326 شخصا بسبب المرض حتى يوم الجمعة، وفقا لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت.

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